أمريكا تعيد نظام عقوبة الإعدام على المستوى الفدرالي

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، الخميس، استئناف العمل بعقوبة الإعدام على المستوى الفدرالي، لأول مرة منذ 15 عاما.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنها “وبموجب القرار المذكور ستنفذ أحكام إعدام بحق 5 مساجين”.
وأمر وزير العدل الأمريكي، بيل بار، مكتب السجون الفيدرالي، بتبني إضافة مقترح لبروتوكول التنفيذ الفيدرالي، يمهد الطريق لعمليات الإعدام.
وقال بار، “أجاز الكونغرس صراحة عقوبة الإعدام من خلال التشريعات التي تبناها ممثلو الشعب في مجلسي الكونغرس (النواب والشيوخ) ووقّع عليها الرئيس”، حسب البيان ذاته.
وأضاف: “في ظل إدارات كلا الطرفين، سعت وزارة العدل إلى عقوبة الإعدام ضد أسوأ المجرمين، بمن فيهم هؤلاء القتلة الخمسة الذين أدينوا بالقتل من قبل هيئة محلفين بعد إجراءات كاملة وعادلة. تتمسك وزارة العدل بسيادة القانون”.
وأوضح البيان، أنه “من المقرر البدء في إعدام السجناء الخمسة اعتبارا من ديسمبر (كانون أول) القادم”.
وكالة الأناضول
1 التعليقات
جنرال💡
2019/07/27 at 10:09 ص (UTC 2) رابط التعليق
نطالب امريكا باعدام محرم الحرب لص الحمير حميجتي لمشاركته في قتل الحنود الامريكان في Tongo Tongo