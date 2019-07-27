عرمان : لم نذهب للإمارات لتقديم بلادنا هدية لأحد

أقر نائب رئيس الحركة الشعبية شمال أمين العلاقات الخارجية بالجبهة الثورية ياسر عرمان بزيارته لدول الإمارات والسعودية ومصر، وأضاف: “ولك أن تعلم ذهبت إلى أمريكا وجنوب إفريقيا وحاليا في أديس أبابا وسأذهب إلى بلدان أخرى”. وقال عرمان لـ(السوداني) إن ذهابهم للإمارات لأنها تضررت من الإسلام السياسي وليس لتقديم بلادهم هدية لأحد، ودعا القوى السياسية إلى محاورة الإمارات ومحمد بن زايد، وطالب الإمارات بدعم مشروع الشعب السوداني، قاطعا بأنه ليس في “جيب” الإمارات ولا يمكن أن يكون في “جيب” أي بلد، وأردف: “عملت سنوات طويلة ونأخذ استقلاليتنا من هذا الشعب، وتعلمت من قرنق الذي لم يستطع أحد أن يضعه في جيبه في الإقليم”.
وأكد عرمان أنه ليس معاديا للإمارات أو السعودية أو قطر، ناصحا الجميع بالتحاور مع كل دول الخليج بما فيها قطر، وزاد: “نحن ضد دولة التمكين التي بناها الإسلام السياسي وضد تدخلهم، لا يستطيع أحد أن يضع السودان في جيبه، نحن بلد وشعب عظيمان نتعامل مع الجميع باحترام ويجب على الجميع احترامنا”.
أديس أبابا: عمرو شعبان
صحيفة السوداني