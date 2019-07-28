بالصور.. أم سودانية تجهز وجبة افطار لإبنائها التلاميذ تلفت بها أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي ونشطاء يصفونها بالخواجية

نجحت أم سودانية في تصدر المشهد بمواقع التواصل الاجتماعي ببلادها على خلفية تجهيزها لوجبة افطار لابنها التلميذ.
وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد انهالت الاشادات والاعجابات بالسيدة التي وصفها معظم رواد مواقع التواصل بالمرأة المثقفة, كما توقع الكثيرون ممن شاهدوا وجبة الافطار بأن تخرج هذه الأم أطفال مثاليين.
وجبة الإفطار التي شغلت صفحات مواقع التواصل كونتها الأم من مأكولات ذات قيمة غذائية عالية وبعيداً عن الأكلات الدسمة والمعهودة.
حيث شملت الوجبات قطع من القطار الملفوف وقطع بيتزا وقطعة من البرتقال إضافة لكأس من الزبادي وبعض الخضروات المفيدة, وقال بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي (لو لا زبادي كابو لقلنا أن هذه الأم أجنبية نسبة لثقافتها العالية).
رندا الخفجي _ الخرطوم
النيلين
4 التعليقات
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محمود
2019/07/28 at 2:41 م (UTC 2) رابط التعليق
دي وجبة غذائية 100% لأنها حسب ما أشوف تتكون من بروتينات ونشويات وفيتامينات وده المطلوب بالضبط للغذاء والبناء، وحتى الكمية مظبوطة حسب حوجة الجسم، ياريت تتعمم التجربة عبر بوفيهات المدارس والأسر كلها وحتى المنظمات تجهزا للمناطق الفقيرة، دي أم فاهمة ليها التحية.
ابو احمد
2019/07/31 at 12:07 م (UTC 2) رابط التعليق
انت انسان ايجابى لك التحيه
عبدووو
2019/07/29 at 8:12 ص (UTC 2) رابط التعليق
اكيد قيمة غذائية 100%
ولكن للأسف 80% من الاسر السودانية ما بقدرو يوفرو لابنائهم حق المشاركة في صحن الفتة وخصوصا ان هذه الوجبة تكلف اكثر من مائة جنيه
وانا اجزم تماما ان اسر كثيرة جدا أبنائهم يرجعون بيوتهم من غير فطور
ولو ان هذه الوجبة الغذائية خصصت قيمتها لمجموعة من الطلاب الغلابة يوميا لكسب صاحبها اجرا عظيما
اللـــــــــــــــه كـــــــــــــــــريم
حسن الصادق
2019/07/29 at 8:31 ص (UTC 2) رابط التعليق
حاجات غير متوفرة ولا في الصور لمعظم الناس
شنو أم مثالية كل أم عليها تعمل قدر إستطاعتها لإبنها
يعني العملت عصيدة وكانت دي كل ما في البيت ما أم مثالية
عالم فارغة وإعلام خاوي وقرف في عز الإحباط بلد غرقانة في الفراغ السياسي وتتمزق أطرافها وجيشها يهان قائد أركانه
ومفاوضات بين برجوازية هزيلة متسكعة والإعلام أم مثالية وصور فطور
عمك البتف في المكرفون بقول شنو يا عطالة