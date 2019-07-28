سعودي يتوج ببطولة أميركا المفتوحة للبلياردو

توّج لاعب المنتخب السعودي للبلياردو خالد الغامدي، ببطولة أمريكا المفتوحة للناشئين في مسابقة الثمان كرات، بعد فوزه في المباراة النهائية، الأحد، في لاس فيغاس الأميركية، على اللاعب الأمريكي كيلي دودا بنتيجة 6 – 1.
وجاء تتويج الغامدي باللقب بعد أن تجاوز 7 لاعبين في جميع الأدوار التي لعبها في البطولة دون أي خسارة تسجل ضده.
وهنأ رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر عصام الملا الغامدي لتحقيقه لقب البطولة، مشيرا إلى أن ذلك تحقق بمجهود من اللاعب في محافظته على التدريبات، ودعم إدارة المنتخب من أجل صقل موهبته الكبيرة والطموحة في تحقيق الإنجازات ورفع شعار الوطن في كل المحافل، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية “واس”.
اسكاي نيوز