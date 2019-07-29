إعفاء مسؤولين وتحويل بكري من سجن كوبر

علمت مصادر بحملة إعفاءات واسعة وسط مسؤولين منهم الأمين العام لمجلس الصداقة الشعبية العالمية الوزير السابق حاتم حسن بخيت ، ونائب رئيس مجمع الفقة الإسلامي البروفسور عبد الله الزبير ، والأمين العام لصندوق دعم الطلاب ، البروفسور محمد عبد الله النقرابي .
وذكرت المصادر أن الإعفاءات ستطال عدداً من مديري المؤسسات والهيئات الذين يجري حصرهم حالياً توطئة لإعفائهم .
وأن النائب الأول السابق لرئيس الجمهورية الفريق أول بكري حسن صالح بحسب صحيفة آخر لحظة ، تم تحويله من سجن كوبر الذي أودع فيه عقب إعتقاله الى مباني تتبع لجهاز الأمن والمخابرات بالخرطوم بحري .
الخرطوم ( كوش نيوز )
1 التعليقات
يوسف كبشور
2019/07/29 at 12:28 م (UTC 2) رابط التعليق
هذه حكومة فوضة سوف لا تسير بحزم وجدية مع الكيزان الفاسدين هنالك تساهل ملحوظ معاهم فهذه الحكومة مسيرة وليس لها سياسة محددة فيجب عليهم أن يمشوا مع نغمة الشارع السوداني فهذا الشعب قد كره حاجة اسمها الكيزان وأحب أن يحاكموا جميعا بالاعدام ذي ما أعدمهم عبدالناصر وأعدم زعيمهم سيد قطب وحسن البنا لماذا هذا التساهل مرة فى كوبر ومرة خارجه ومرة في المستشفي هؤلاء خطرين علي المجتمع لا يستحقون الرحمة فالمجرم والزاني يمكن أن يعتدل ولكن الأخو المسلم لا يمكن أن يعتدل في يوم من الأيام . واذا تعاطفت معهم أيضا ستلقوا أنتم مصيركم .