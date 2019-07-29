إصلاحات جمركية واتجاه لزيادة رسوم الصادرات الزراعية

أقرت اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري الانتقالي عددا من المقترحات للإصلاحات الجمركية، من بينها إدراج مقترح بوضع رسم جمركي بقيمة 4.5% على جميع الصادرات الزراعية لمدة عامين و(ضريبة الناتج الزراعي الموحدة) بنسبة ٦% من الدخل ناقص المنصرف. وتضمنت المقترحات مراجعة القوانين الجمركية المنظمة لعبور السلع للحدود الجمركية وتطوير المقترحات التشريعية لترتيب عمل الجمارك،
إضافة إلى مراجعة التشريعات الحالية وآليات إنفاذ القانون بغرض تشديد العقوبات على كل من يرتكب الجرائم الجمركية وأن يعامل هذا النوع من الجرم كأشد الجرائم ومكافأة الموظفين الذين يكشفون عن عمليات تهريب بمنحهم نسبة من قيمة المهربات وذلك في المرحلة الأولى للإصلاحات. وطبقاً لـ(وكالة السودان للأنباء)،
فإن المقترحات حددت الجهات المسؤولة عن التنفيذ مصلحة الضرائب فيما حددت الجهات المشاركة في التنفيذ بوزارة العدل، ومصلحة الضرائب، ووزارة المالية التخطيط الاقتصادي، وبنك السودان المركزي، ومكتب المراجع العام، وديوان الحسابات.
السوداني