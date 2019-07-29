السودان يواجه تشاد في تصفيات مونديال قطر 2022

اوقعت قرعة تصفيات افريقيا لكأس العالم في قطر 2022م، المنتخب الوطني السوداني في مواجهة تشاد بالدور التمهيدي، والذي سيلعب في الفترة مابين الثاني إلى العاشر من سبتمبر المقبل .
هذا وقد عاد إلى البلاد الكابتن خالد بخيت المدرب العام للمنتخب الوطني الأول بعد إكمال المنحة الدراسية في ألمانيا.
وسيلتقي خالد ظهر الثلاثاء بالبروفيسور كمال شداد رئيس مجلس إدارة الاتحاد للوقوف على آخر الترتيبات الخاصة بالمنتخب الوطني الأول، وذلك في وجود الكابتن محمد موسى المدرب العام لمنتخب الشباب ، والأستاذ إسماعيل رحمة نائب رئيس لجنة المنتخبات .
وكان الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية المتواجد في القاهرة للإشراف على سير تحضيرات المنتخب الوطني تحت 23 سنة، في حال تواصل دائم مع رئيس لجنة المنتخبات الوطنية السلطان حسن برقو، وبقية الأعضاء في الخرطوم مع منتخبي الشباب والبراعم، لرسم خارطة التحضيرات للمنتخبات الأربعة التي تنتظرها استحقاقات متباينة.
الخرطوم 29-7-2019 (سونا)