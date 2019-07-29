قيادي بالحرية والتغيير: طلبنا تعليق المفاوضات مع العسكري ولا عودة لها إلا بعد إزالة كافة المظاهر المسلحة

أعلن قيادي بالحرية والتغيير أنهم أبلغوا الوسيط الافريقي تعليق التفاوض مع المجلس العسكري بالسودان ورهن عودة المفاوضات بإزالة كافة المظاهر العسكرية وعودة القوات إلى ثكناتها.
حيث كتب القيادي بالحرية والتغيير محمد عصمت على حسابه بفيسبوك مساء الإثنين وبحسب ما نقل عنه محرر النيلين (طلبنا تعليق المفاوضات ولا عودة لها إلا بعد إزالة كافة المظاهر المسلحة وعودتها إلى ثكناتها).
وسبق وأن أعلنت الوساطة الإفريقية عن جلسة مباحثات بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير يوم “الثلاثاء” بشأن الوثيقة الدستورية.
الخرطوم/معتصم السر/النيلين