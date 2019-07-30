(تجمع المهنيين) تهدد بجداول المواكب وتغيير وجهتها وشعاراتها وصولاً للمدنية والقصاص للشهداء

ﻁﺎﻟﺐ ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮﻝ ﺑﺎﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﻣﻦ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﺪﻭﻥ ﺷﺮﻭﻁ ﻭﻗﻴﻮﺩ ﺃﻭ ﺗﺄﻥٍ، ﻭﺷﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺮﺍء ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ.
ﻭﻫﺪﺩ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻣﺲ بحسب صحيفة الجريدة، ﺑﻌﻮﺩﺓ ﺟﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺐ ﻭﺗﻐﻴﻴﺮ ﻭﺟﻬﺘﻬﺎ ﻭﺷﻌﺎﺭﺍﺗﻬﺎ ﻭﺻــﻮﻻً ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻷﺭﻭﺍﺡ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍء ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻝ ﺇﻧﻬﺎ ﻋﺰﻳﺰﺓ، ﻭﺩﻋﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﻟﻠﺸﻮﺍﺭﻉ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻛﺐ ﺗﻨﺪﻳﺪﺍً ﺑﻤﺠﺰﺭﺓ ﺍﻷﺑﻴﺾ، ﻭﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺠﻨﺎﺓ ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ، ﻭﻧﻘﻞ ﻣﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻭﻓﻖ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ.
ﻭﺫﻛﺮ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻳﺆﻛﺪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﻓﺸﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺩﱠﻋﺎﻫﺎ، ﻭﻫﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻮﻁﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ، ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﻣﺎ ﻭﺻﻔﻬﺎ ﺑﻤﺠﺰﺭﺓ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻭﻣﺠﺰﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻣﺎ ﺗﻼﻫﺎ ﻣﻦ ﺣـﻮﺍﺩﺙ ﺗﺜﺒﺖ ﺫﻟﻚ، ﻭﺣﻤﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺍﻻﺑﻴﺾ ﺃﻣﺲ.
ﻭﺃﺿﺎﻑ: (ﻟﻘﺪ ﺿﻘﻨﺎ ﺫﺭﻋﺎً ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻓﺎﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻫﻲ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺐ ﺑﻌﻴﻮﻥ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﻨﻘﺬ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﻬﻴﺎﺭ، ﻭﺍﻟﻘﻀﺎء ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﺍﻟﻨﺰﻳﻪ ﻭﺍﻟﺒﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﺃﻳﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺇﻻ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻫـﻮ ﻣـﺎ ﺳﻴﻨﺼﻒ ﻛﻞ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻭﻳﻌﻴﺪ ﺣﻘﻮﻕ الشهداء).
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
ود بندة
2019/07/30 at 6:33 م (UTC 2) رابط التعليق
أنقلب السحر علي الساحر..
لسه الموضوع في بداياته.
لسه منتظرين لمت الطيور المهاجرة الحالمين بالسلطة وسوف نشهد أكبر نفاق ونعرات وعنصرية. و الخرطوم هي المعصرة لفرز النفايات.