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مدارات, منوعات

2019/07/30

2019/07/30


بالفيديو.. في تقليعة جديدة “راقصة” استعراضية ترافق الفنان أحمد البنا في حفلاته الخاصة وتقدم فواصل من الرقص



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تداول ناشطون على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مقاطع فيديو من حفلات المطرب السوداني الشاب أحمد البنا يظهر من خلالها وهو يغني في بعض المسارح وترافقه فتاة تحمل آلة (الطار) وتقدم فواصل من الرقص.

بالرقبة 💃💃

Geplaatst door ‎ابو العربي‎ op Vrijdag 26 juli 2019

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد ظهرت الفتاة في عدد من المقاطع المتداولة بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وفي أكثر من حفل وهي تقدم فواصل من الرقص على أنغام أغنية البنا (بالرقبة).

نشطاء ومتابعين وصفوا الأمر بأنه تقليعة جديدة, حيث أشاد البعض بفكرة الفنان أحمد البنا بسبب تجديده في الفن بالمسارح والابتعاد عن التقليدية, وذكروا أنه لا مانع في مشاركة فرق استعراضية في الرقص

بينما هاجمه أخرين مؤكدين أن الخطوة التي أقدم عليها المطرب الشاب غير موفقة وأنها تقليعة فاشلة منذ بدايتها.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين

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