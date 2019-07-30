بعد إحرازه هدفاً… لاعب يثير غضب الجماهير بعد خلعه للشورت

أثار احتفال لاعب في رابطة الكلاكلة غضب واستياء الجماهير في المنطقة، حيث احتفل اللاعب بطريقة ساخرة بعد إحرازه هدفاً في إحدى مباريات دوري الأحياء المقام برابطة الكلاكلة القلعة، حيث قام اللاعب أثناء احتفاله بإحرازه هدفاً في المبارة المذكورة بخلع الشورت في حادثة تعتبر الأغرب في ملاعبنا الأمر الذي أثار سخط وغضب الجماهير ليقوم حكم المباراة على الفور بإخراج الكرت الأحمر للاعب عقاباً على طريقة احتفاله المخلة.
وطالبت الجماهير المتابعة للمباراة بعقوبات إضافية للاعب بمنعه من المشاركة في دوريات المنطقة للأبد معتبرة أن مثل هذه السلوكيات يمكن أن تنتقل إلى الأجيال القادمة مما يشكل خطراً على المجتمع الرياضي المشهور بالتسامح والإخاء والتصافي خاصة أن لعبة كرة القدم هي الأولى في العالم من حيث الشعبية.
من جانبه دافع اللاعب عن نفسها بعد تعرضه للانتقادات والهجوم وقال ان احتفاله لا يعد غريباً على ملاعب كرة القدم وحدثت فى وقت سابق في الملاعب المصرية حيث قام لاعب بترول أسيوط هنري أكيلي بخلع الشورت في إحدى مباريات الدوري المصري وقبلها فعلها حارس الأهلي المصري السابق إكرامي الشحات (صاحب القيم والمبادئ).!
السودانى