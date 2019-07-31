ضُبّاط بالجيش والشرطة يبدون استعدادهم للشهادة بشأن “فض الاعتصام”

أعلن ضُبّاط بالقوات المُسلحة والشرطة، استعدادهم لتقديم شهاداتهم حول فض اعتصام القيادة العامة في 3 يونيو الماضي، باعتبارهم “شهود عيان”، فيما أوصى حزب الأمة القومي بتشكيل لجنة تحقيق قومية مُستقلة من خُبراء ومُختصين للتحقيق في القضية.
وأكّدت لجنة كوّنها الحزب للتحقيق في مؤتمر صحفي أمس، أنّ عشرين شخصاً بينهم ضُباط بالجيش والشرطة، أعلنوا استعدادهم للشهادة حول “فض الاعتصام”، لكنهم اشترطوا تقديمها للجنة مُستقلة. وأوصى الحزب بتشكيل لجنة أُخرى للتحقيق في انتهاكات النظام السَّابق منذ أحداث ديسمبر وحتى 11 أبريل.
وقال مُقرِّر اللجنة البشرى عبد الحميد، إنّ الجرائم السَّابقة لم تكن أقل فَظَاعةً ووَحشيةً مِمّا اُرتكب في فَض الاعتصام، فيما أكّد الاستشاري يوسف الأمين عبد القادر، أنّ حصيلة الشهداء بلغت (47) ولحق بهم خلال 4 – 20 يونيو الماضي (77) شهيداً، وأنّ العدد الكُلي (124) شهيداً، بينهم (20) طفلاً دُون الـ(16) عَامَاً، أحدهم لم يتجاوز الثالثة، وشَدّدَت اللجنة على أنّ “فض الاعتصام” كَانَ مُخَطّطَاً له مع سَبق الإصرار والتّرصُّد.
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