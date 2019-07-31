صلاح وميسي ورونالدو ضمن المرشحين لجائزة الأفضل بالعالم

سجل النجم المصري محمد صلاح حضوره للموسم الثاني على التوالي ضمن قائمة المرشحين لجائزة الأفضل في العالم التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
وتوج صلاح بلقب دوري أبطال أوروبا مع نادي ليفربول وتقاسم جائزة أفضل هداف للدوري الإنجليزي، وهو ما أهله للحضور في القائمة التي أعلن عنها الفيفا اليوم الأربعاء، وضمت أيضا ساديو ماني وفيرجيل فان دايك من ليفربول.
كما ضمت القائمة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وغريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، أكثر اللاعبين المتوجين بالجائزة التي كانت تمنح في وقت سابق بالشراكة مع فرانس فوتبول.
وسجلت القائمة أيضا حضور البلجيكي إيدن هازارد والفرنسي كيليان مبابي، والهولنديين ماتياس دي ليخت وفرانكي دي يونغ، والإنجليزي هاري كاين.
وخلت قائمة المرشحين من الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد والفائز بالجائزة في العام الماضي، كما غاب البرازيلي نيمار والفرنسي أنطوان غريزمان.
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