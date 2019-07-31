الصفقة الرابحة.. برشلونة يقترب من حسم عودة نيمار.. النجم البرازيلي كان يعض أصابع الندم على رحيله المفاجئ.. انتقال اللاعب دفعة قوية للبلوجرانا.. ورد قوي على الخصم اللدود ريـال مدريد بعد ضمه هازارد