بالفيديو: استقبال رئيس السودان المعزول بالتكبير والهتافات.. “راجل راجل يا البشير”

قوبل الرئيس السوداني المعزول عمر البشير بالتكبير والهتافات عند حضوره من معتقله بسجن كوبر لتلقي العزاء في رحيل والدته مساء الاربعاء بمنزل الاسرة بضاحية كافوري، بحسب ما نقلت “كوش نيوز”.
وظهر البشير بمقطع الفيديو الذي حصلت عليه “كوش نيوز” محاطاً بعدد كبير من المعزين يهتفون بالتكبير، وراجل راجل يا البشير”.
وكانت السلطات قد سمحت للبشير بتلقي التعازي في وفاة والدته الحاجة “هدية” بمنزلهم مساء الاربعاء، بعد ان حضر فجر الثلاثاء الصلاة عليها بمسجد النور بكافوري تحت حراسة امنية مشددة، دون ان يشهد مواراتها الثرى بالمقابر.
وعلق ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ الصحفي ” ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻼﺳﻲ” على وفاة هدية قائلا: (ﻣﻦ ﺑﺮﻛﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺍﻧﻬﺎ ﻭﻓﺮﺕ ﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﺩﻣﻮﻋﺎ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻫﺪﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻛﺮﻡ ﻣﻦ ﺍﻥ ﻳﻤﺸﻲ ﻓﻰ ﺟﻨﺎﺯﺗﻬﺎ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺯﻳﻮﻥ ﻭﺍﻟﻨﻔﻌﻴﻮﻥ ﻭﺍﻟﻮﺻﻮﻟﻴﻮﻥ ﻭﺧُﺪﺍﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻭﻋﺒﺪﺓ ﺍﻟﺼﻮﻟﺠﺎﻥ )، في إشارة لمصادفة وفاتها بعد عزل البشير عن السلطة.
وكان “البشير” قد طلب لثلاث مرات من المجلس العسكري أن يسمح له بمعاودتها في مرضها وتم رفض طلبه، كما رُفض طلبها بزيارته قبل مرضها. بحسب ما ذكر مقربون من عائلته.
الخرطوم (كوش نيوز)
2 التعليقات
ام المومنين
2019/07/31 at 10:31 م (UTC 2) رابط التعليق
راجل والله وسيد الراجل من مشيت البلد ما ضاقت عافيه..وربنا ارحم الجاجه هديه واتقبلها قبول حسن.
sudanee
2019/07/31 at 11:15 م (UTC 2) رابط التعليق
فعلا راااجل وبطل فى الجرى جرى من جنوب افريقيا للخرطوم
فعلا رااجل وبطل فى الجرى جرى من ابوجا للحرطوم
فعلا راجل 10 مندس ورى الترابى- و10 سنة مندس ورا اطفال ونساء السودان من المحكمة الدولية
فعلا رااجل ومشى ل بوتن رئيس روسيا وطلب منو الحماية ولم طردو وفى اخر زيارة لة مشى لبشار الاسد لكى يتوسط لة
فعلا رااجل سلم بن لادن لاميريكا وباع اخوانة لها
فعلا راجل 26 سنة والمصرين قالعين منو حلايب وشلاتين والجبش قالعين منو الفشة
الرجالة شنو ان ما كانت زى دة