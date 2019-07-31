مشاورات سودانية مصرية حول سد النهضة

حث اجتماع عُقد بالخرطوم يوم الأربعاء، بين وزارتي الري في السودان وجمهورية مصر العربية، مواصلة التشاور بين السودان ومصر حول سد النهضة، ويزور الخرطوم هذه الأيام وفد مصري برئاسة وزير الموارد المائية بجمهورية مصر، محمد عبدالعاطي.
واستقبل صلاح أحمد محمد إبراهيم، المكلف بأعباء وزارة الموارد المائية والري والكهرباء بمكتبه الأربعاء، وزير الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية، محمد عبدالعاطي، والوفد المرافق له، في إطار جولة تشمل دولتي السودان وإثيوبيا.
وقال الناطق الرسمي لوزارة الموارد المائية والري والكهرباء، إبراهيم يس شقلاوي، بأن الجانبين عقدا اجتماعاً تناول العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن مواصلة التشاور لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي، حيث عبرت مصر عن رؤيتها في هذا الشأن تمهيداً لعقد الاجتماع القادم للدول الثلاث السودان، مصر، إثيوبيا.
شبكة الشروق + وكالات