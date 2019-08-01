الهلال يواجه قورماهيا غداً

ينتظر الهلال رداً من (فيفا) خلال الساعات القادمة بشأن وضعية لاعبه الجديد شهاب بن فراج، وكان مجلس الهلال قد اعلن امس انه سيغيب عن المشاركة في الدور التمهيدي لأبطال إفريقيا وربما البطولة العربية، غير انه خاطب (فيفا) خلال الساعات الماضية عبر اتحاد الكرة، باستخراج بطاقة نقل دولية مؤقتة تتيح له المشاركة في الادوار المقبلة.
من جهة ثانية يعود فريق الهلال للتدريبات اليوم بعد الراحة عقب فراغه من التجربة الودية الأولى التي خاضها مع الحرس الجمهوري وكسبها بسبعة أهداف دون مقابل، وسيؤدي غداً تجربة ودية امام قورماهيا الكيني الذي ينتظر أن يلعب مع الهلال مرتين في الجوهرة، استعداداً لمواجهة ريون سبورت الرواندي في ذهاب تمهيدي أبطال أفريقيا، وتحل بعثة فريق قورماهيا اليوم بالخرطوم.
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