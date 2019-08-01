السودان يدين الإعتداءات الإرهابية على مراكز أمنية بعدن

ادانت وزارة الخارجية فى بيان صحفي يوم الخميس بشدة الإعتداءات الإرهابية التي وقعت متزامنة اليوم الأول من أغسطس 2019 على مراكز أمنية في عدن والتي راح ضحيتها خمسون مواطناً يمنياً وعشرات الجرحى.
واكد البيان إن تزامن هذه الاعتداءات وإستخدام التفجيرات الإنتحارية يكشفان رغبة من يقفون وراءها في إيقاع أكبر قدر من الخسائر في الأرواح والقضاء على مؤسسات بسط الأمن والقانون في اليمن الشقيق، بتوظيف أكثر الأساليب الإرهابية قسوة وفظاعة، ومن المؤكد أن هذا الأسلوب لايمثل إلا نهج عصابات لا تأبه بأية قيم .
على المجتمع الدولي أن يضطلع بمسئولياته وأن يعمل على إعادة الإستقرار والأمن ودعم الشرعية فى اليمن الشقيق.
ويجدد السودان مؤازرته ووقوفه إلى جانب أشقائه في اليمن حكومةً وشعباً .
الخرطوم 1-8-2019م (سونا)