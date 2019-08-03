فيديو: موكب رئاسي منسوب للمخلوع وهو عائد من عزاء والدته يثير استياء رواد المواقع والبعض يحذر من الفتنة

أثار موكب رئاسي في مقطع فيديو منشور على مواقع التواصل يتكون من عدد كبير من العربات المدنية وتتبعة حراسة لقوة مسلحة – أثار حفيظة رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث زعم ناشره أنه موكب للرئيس المخلوع وهو عائد من عزاء والدته التي توفت الأسبوع المنصرم حيث كتب معلقاً على المقطع:( موكب المخلوع وهو طالع من رفع الفراش أمس).
وعلق عدد كبير من متابعي المقطع معبرين عن استيائهم حيث كتب أحدهم قائلاً :(معقوله ده موكب رئيس في انتظار المحاكمه . أشك في الامر ) بينما قال آخر 🙁 إن دل إنما يدل انو لسه لازال رئيساً ودي مسرحيه بتاعت كيزان من تأليف وإخراج صلاح قوش) في الوقت الذي أوضح البعض في حقيقة الموكب بأنه يخص المخلوع عقب سقوطه ، مشيراً إلى أن المقطع قديم حيث قال: ( في ناس تحب تتمتع بتخلق مشاكل وفتن أولاً الفيديو دا قديييم في كافوري في عهد القشير الناس تحترم نفسها وماتضلل الناس عيب ومسؤلية أمام الله).
وحذر البعض من نشر وتداول مثل هذه الأخبار موضحاً : ( نحنا أمور الغش والكضب دي ما بتمشي علينا تاني وينة صورة بشة في المقطع دا عاوزننا بس نصدق اي حاجة ونمشي ساي. دا موكب حميدتي مشى العزاء وراجع بيتو يا جماعة الحنك البيش دا م انطلي عليكم ابقو واعين ما اي زول انزل فيديو واكتب كلام نصدقو ونصفق لي وننساق وراهو ساي).
الخرطوم (كوش نيوز)