النني خارج قائمة أرسنال في ودية برشلونة

أعلن الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي، عن قائمة الفريق الذي سيواجه برشلونة الإسباني اليوم في كأس خوان جامبر الودية على ملعب “كامب نو”.
وجاءت قائمة”المدفعجية” لتشهد خروج محمد النني لاعب الفريق والمنتخب الوطني من القائمة، وسط أخبار عن رحيله قريبًا عن الفريق اللندني.
وستكون مباراة برشلونة هي الاستعداد الأخير للفريق الإنجليزي، قبل انطلاق بطولة الدوري حيث سيواجه نيوكاسل يونايتد يوم الأحد المقبل على ملعب”سانت جيمس بارك”.
وجاءت قائمة أرسنال كالتالي:-
حراس المرمى: بيرند لينو – إيمليانو مارتينيز
الدفاع: ميتلاند نايلز – كالوم تشامبرز – شكودران موستافي – سوكراتيس باباستابودولوس -ناتشو مونريال – سياد كولاسيناك – دومينيك تومبسون.
وسط الملعب: داني سيبايوس – ماتيو جويندوزي – لوكاس توريرا – جرانيت شاكا – جو ويلوك – هنريك مختاريان- ريس نيلسون – مسعود أوزيل
الهجوم : جابرييل مارتينيلي – بيير ايميريك أوباميانج – بوكايو ساكا – إيدي نيكتاه
الشروق نيوز