“مان سيتي” يستهل الموسم بالتتويج بلقب جديد على حساب ليفربول

توج فريق مانشستر سيتي بلقب بطولة درع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعد فوزه على ليفربول بركلات الترجيح 5-4 اليوم الأحد على ملعب ويمبلي.
واحتكم الفريقان لركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لكل منهما.
وبدأ مانشستر سيتي بالتسجيل مبكرا عن طريق رحيم سترلينغ في الدقيقة 12، وأدرك جوديل ماتيب التعادل لليفربول في الدقيقة 78.
وسجل لاعبو مانشستر سيتي الركلات الخمس التي سددوها، فيما أهدر جيورجينهو فاينالدوم ضربة الترجيح الثانية لليفربول التي أدت إلى هزيمته.
وتجمع مباراة درع الاتحاد الإنجليزي بين بطل الدوري الممتاز وبطل كأس الاتحاد، لكن تتويج السيتي باللقبين وضع ليفربول منافسا له باعتباره وصيف بطل الدوري.
وبهذا اللقب يؤكد مانشستر سيتي هيمنته على الكرة الإنجليزية، حيث توج بالثلاثية المحلية الدوري وكأس الاتحاد وكأس الرابطة، فيما نجح ليفربول في التتويج بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا.
الجزيرة