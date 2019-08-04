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رياضية

2019/08/04

2019/08/04


استقالة جماعية للاتحاد السوري لكرة القدم



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أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، أن رئيس وأعضاء مجلس الاتحاد السوري لكرة القدم، قد تقدموا باستقالتهما للأمين العام للاتحاد الأحد.

جاء ذلك في بيان نشره الاتحاد على موقعه الرسمي، مشيرا إلى أن الاستقالة جاءت “على خلفية الإخفاقات المتكررة للمنتخب الوطني الأول، والنتائج غير المرضية، ولا سيما في بطولة غرب آسيا المقامة حالياً في العراق، وتحديداً بعد الخسارة أمام منتخب لبنان”.

وفي هذا السياق، يعقد موفق جمعة رئيس الاتحاد الرياضي العام والذي يرأس أيضا اللجنة الأولمبية السورية مؤتمراً صحفياً في وقت لاحق الأحد حول موضوع الاستقالة.

وكان منتخب سوريا خسر أمام لبنان 1-2 في مباراته الافتتاحية في بطولة غرب آسيا علما أن منتخب سوريا يلعب في ظل غياب معظم لاعبيه المحترفين.

السودانى

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