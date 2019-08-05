الكباشي يشهد حفل تكريم فريق الوساطة الافريقية وكلمات مؤثرة لولد لبات ودرير

شهد الفريق ركن شمس الدين كباشي رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي حفل التكريم الذي أقامته وزارة الخارجية يوم الاثنين بقاعة الصداقة لفريق الوساطة الافريقية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير.
وأثنى السفير عمر دهب فضل وكيل وزارة الخارجية المكلف على الجهود المخلصة والمتفانية للوسطاء والتي تكللت بالنجاح بتوقيع الإعلان الدستوري بقاعة الصداقة أمس .
وقدم الفريق شمس الدين كباشي رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري والسيد الوكيل دروع التكريم لكل من البروفيسور محمد الحسن ولد لبات مبعوث الاتحاد الافريقي والسفير محمود درير المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الاثيوبي للسودان والسفير محمد بلعيش ممثل الاتحاد الافريقي لدى السودان وسفير جمهورية اثيوبيا الفيدرالية السيد شيفراو جارسو تدنشا.
في كلمته في حفل التكريم قال السيد محمد الحسن ولد لبات ان موريتانيا هي سودان الغرب والسودان هو موريتانيا الشرق معبراً عن سعادته بالمشاركة في التوصل لهذه الاتفاقات.
من جانبه ذكر السيد محمود درير ان ارتباطه بالسودان بدأ منذ طفولته حيث كانت مدينته محاطة بالجبال وكان يستمع مع والده لعبارة هنا امدرمان في المذياع وظن ان الصوت يأتي من تلك الجبال وكبر وعرف أن السودان قريب لقلبه أكثر من قرب تلك الجبال، كما قدم الشكر لكل السفراء الذين خدموا السودان في أديس أبابا بصدق واخلاص وعبر عن أمله في أن يعود السودان شامخاً لصف أفريقيا قريبا.
لخرطوم 5-8 -2019(سونا)
1 التعليقات
طارق
2019/08/05 at 10:21 م (UTC 2) رابط التعليق
قلت في كل التعليقات أن ولد لبات ودرير يجب أن تتواصل مهمتهم في لجنة حقيقة ومصالحة أفريقية نسبة لمقبوليتهم وحياديتهم ولأن الحقيقة والمصالحة هي الطريق الأقرب للنهضة.