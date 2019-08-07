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مدارات, منوعات

2019/08/07

2019/08/07


فيديو: تراجي مصطفى تطالب بفتح الفرصة للنساء للتجنيد في قوات الدعم السريع



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طالبت الناشطة السياسية تراجي مصطفى بفتح الفرصة لتجنيد النساء بقوات الدعم السريع حيث قالت: (عندنا طلب خاص لسعادة الفريق محمد حمدان دقلو : باسم الشابات واسم الصغيرات يفتح الفرصة للنساء للتجنيد في الدعم السريع) وأضافت قائلة :(وقتها ستكون هناك فرصة كبيرة جداً لكل المهمشات في السودان).

وأعربت تراجي عن رغبتها في الانخراط في قوات الدعم السريع وهي تقول: (نحن ذاتنا دايرين ننخرط في الدعم السريع عشان نشوف بالجد محل الرهيفة تنقد).

الخرطوم (كوش نيوز)
للمشاهدة
فيديو: تراجي مصطفى وقوة نسائية للدعم السريع: (نشوف محل الرهيفة تنقد)

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1 التعليقات

      1. 1
        خيرى

        2019/08/08 at 12:22 ص (UTC 2) رابط التعليق

        طوالى يا مدام تراجى
        تتجندى وتمشى اليمن للحوثيين مع دعواتنا وامانينا بعدم العودة
        اقلو نرتاح من الشيزوفرانيا وحب الظهور والجن الكلكى والعوارة

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