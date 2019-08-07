فيديو: تراجي مصطفى تطالب بفتح الفرصة للنساء للتجنيد في قوات الدعم السريع

طالبت الناشطة السياسية تراجي مصطفى بفتح الفرصة لتجنيد النساء بقوات الدعم السريع حيث قالت: (عندنا طلب خاص لسعادة الفريق محمد حمدان دقلو : باسم الشابات واسم الصغيرات يفتح الفرصة للنساء للتجنيد في الدعم السريع) وأضافت قائلة :(وقتها ستكون هناك فرصة كبيرة جداً لكل المهمشات في السودان).
وأعربت تراجي عن رغبتها في الانخراط في قوات الدعم السريع وهي تقول: (نحن ذاتنا دايرين ننخرط في الدعم السريع عشان نشوف بالجد محل الرهيفة تنقد).
الخرطوم (كوش نيوز)
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فيديو: تراجي مصطفى وقوة نسائية للدعم السريع: (نشوف محل الرهيفة تنقد)
1 التعليقات
خيرى
2019/08/08 at 12:22 ص (UTC 2) رابط التعليق
طوالى يا مدام تراجى
تتجندى وتمشى اليمن للحوثيين مع دعواتنا وامانينا بعدم العودة
اقلو نرتاح من الشيزوفرانيا وحب الظهور والجن الكلكى والعوارة