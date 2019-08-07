السودان: سحب قرعة الدوري الممتاز

شهدت صالة دينار الملكية بالخرطوم2 حفل سحب قرعة بطولة سوداني للدوري الممتاز فى نسختها الـ(25) لموسم 2019/2020م، وسط حضور كبير من كل أطياف أسرة كرة القدم بمختلف فئاتها حيث قدم الأستاذ رمزي يحيى عضو مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم نائب رئيس اللجنة المنظمة للمسابقات كلمة الاستهلال، إلى جانب الأستاذ عثمان خلف الله، في الترحيب بالحضور والحديث عن المناسبة التي أتت والبلاد تتنسم هواء الحرية والتغيير، وأدوار المجتمع الرياضي فيما تحقق من تحول كبير بالراهن في البلاد.
وكانت كلمة الافتتاح الرسمية من جانب المهندس الفاتح أحمد باني نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم – رئيس اللجنة المنظمة للمسابقات، والذي تحدث عن أحداث الموسم المنصرم التي وصفها بالدورس، وأشار إلى أنهم يشكرون كل من ساهم في حل المشاكل التي واجهت الموسم الاستثنائي بدءا من المجلس العسكري الذي قدم دعما مقدرا للأندية، وقال إن أعذار الأندية في عدم اللعب كانت مقبولة للشارع العام، لكنها ليست كذلك للاتحاد السوداني لكرة القدم المحكوم بضوابط وتوجيهات الفيفا والكاف، وقال باني إنهم أعدوا العدة لإخراج موسم مثالي بقدر الإمكان، وقد رصدوا كل الاستحقاقات الخارجية للأندية والمنتخبات، وسيكون هناك حق قانون أربعة أيام عقب كل مباراة دولية، وثلاثة أيام بعد كل مباراة محلية، وتمنى أن تعينهم الأندية على إنفاذ البرنامج.
البروفيسور كمال شداد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم تناول تجربة الدوري الممتاز منذ أن كان فكرة، وتحدث عن المشاكل التي اعترضت تأسيسه، وأعرب عن سعيهم الدائم لحل مشكلات الترحيل، وأوضح أن اللائحة الجديدة للبطولة خلت من الالتزام بالترحيل، لكنهم سيقومون بدعم هذا الملف المهم لتخفيف العبء عن الأندية.
وأشار إلى إقرار الالتزام بتنفيذ موجهات وتوجيهات اللجنة المنظمة للمنافسات، مع سداد قيمة الاشتراك في البطولة للتأكيد على الجدية، وهو منهج دولي معمول به، موضحاً أنهم سيواصلون في دعم الأندية والاتحادات، كما درجوا عقب توليهم قيادة الكرة السودانية مؤخراً.
وخلال الحفل الذي أحياه الفنان الشاب مأمون سوار الدهب تم تكريم عدد من الشخصيات بقيادة الأستاذ عبد المنعم عبد العال، والأستاذ الأمين سيد إسماعيل الدراوي، بالإضافة إلى الكابتن نصر الدين عباس جكسا، والكابتن حامد بريمة، وعثمان الواثق، زائداً خبير التحكيم الأستاذ صلاح أحمد محمد صالح، ومن قبيلة الإعلام؛ الأستاذ علي سيد أحمد، والأستاذ سالم سعيد.
وتم تكريم نائب رئيس المجلس العسكري، واللواء صلاح عبد الخالق، واللواء حيدر علي الطريفي والي ولاية النيل الأبيض المكلف لاستضافة ولايته مباريات مجموعة التحدي، واللواء ركن نور الدين عبد الوهاب لأدواره الرياضية الكبيرة، ومديري شركات الجنيد، تاركو للطيران، وبنك العمال لرعايتهم حفل قرعة الدوري الممتاز..
هذا واشاد الدكتور شداد بكل واحد منهم على حدة، متناولاً مناصرة عبد العال لتأسيس الدوري الممتاز بقوة، وتحدث عبد العال نفسه عن المسيرة الرياضية الخاصة به، ونصائحه للحاضر والمستقبل الكروي، موصياً برفع سقف التحفيز.
وفي الختام تم إجراء سحب قرعة الدوري، الذي جاء الأسبوع الأول منه على النحو التالي:
الفلاح × الهلال الابيض
أهلي عطبرة × الشرطة
هلال كادوقلي × مريخ الفاشر
الأمل × الخرطوم الوطني
أهلي شندي × حي الوادي
أهلي مروي × المريخ الخرطوم
حي العرب × الأهلي الخرطوم
الرابطة كوستي × الهلال الخرطوم
# هلال الفاشر ( راحة )
وستلعب مباراة القمة في الأسبوع (11) باستاد المريخ.
الخرطوم 7-8-2019(سونا)