إجراء عملية جراحية لنجل جمال فرفور

يدخل نجل الفنان جمال فرفور (محمد) إلى غرفة العمليات، وذلك لإجراء عملية كبيرة وخطيرة في نفس الوقت.
ومن المتوقع أن تعمل هذه العملية الجراحية على حل جميع المشاكل الصحية التي ظل يُعاني منها (محمد) مُنذ ولادته، وسوف تستغرق 7 ساعات، ورفع معجبو المطرب جمال فرفور الأكُف بالدعاء ليمُنّ الله عليه بالشفاء العاجل من المرض الذي ألم به، وعانى محمد جمال الأمرين بسبب تكالُب المرض عليه، بينما ربط آخرون اتصالاتهم بالفنان المحبوب بالدوحة وذلك لمتابعة آخر أخبار العملية الجراحية، وفي السياق نفسه تجْمع فرفور بابنيه (عنان) و(محمد) علاقة محبة غير عادية، حيث ظل في كل مناسبة يتحدث عنهما وعن التغيير الكبير الذي لعباه في حياته، وبسببهما استطاع التخلص من الكثير من العادات السيئة والسلبية التي كانت تطارده، وغاب فرفور عن معظم البرامج الرمضانية في القنوات الفضائية السودانية على غير العادة لا سيما برنامج أغاني وأغاني وذلك بسبب المرض الذي لازم ابنه. يُذكر أن المطرب فرفور سافر إلى الدوحة مُنذ أكثر من خمسة أشهر برفقة ابنه محمد ، حيث قام بإجراء عدد من الفحوصات له قبل أن يُقرر الأطباء إجراء العملية الجراحية.
صحيفة السوداني