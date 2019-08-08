الكوكي: إصابة الدمازين أربكت الحسابات

كشف المدير الفني للهلال التونسي نبيل الكوكي أن إصابة مدافع الفريق عمار الدمازين قد أربكت حسابته أمام ريون أسبورت الرواندي يوم الأحد القادم في ذهاب مباريات الدور التمهيدي لدوري ابطال افريقيا مشيراً الى أن وجوده كان مهماً في تلك المواجهة نظراً لخبرته الكبيرة في المباريات صاحبة الحسابات الدقيقة.
وأضاف بأنه يأمل عودة اللاعب في أقرب فرصة ممكنة خاصة وأن الأزرق يحتاج خدماته بشدة واستدرك المدرب بأن زملائه على اهبة الاستعداد على اداء المهمة والذود عن شعار الفريق خاصة وان الهلال يعول على الخروج بنتيجة ايجابية لضمان التأهل الى الدور الاول في مسابقة الابطال من ام درمان.
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