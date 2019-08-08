انطلاقة “البريميرليغ”.. قوانين جديدة ومنافسة شرسة وحصان أسود

ينطلق الدوري الإنجليزي الممتاز بحلته الجديدة مساء الجمعة، بلقاء ليفربول ونوريتش، لتعود الإثارة في الموسم الجديد الذي يعد بالكثير من الأحداث والإثارة.
وأغلقت رابطة الدوري الإنجليزي سوق الانتقالات مساء الخميس، لتتضح الصورة النهائية بشكل أكبر، حول الشكل النهائي للأندية الـ20، التي ستدخل “معركة” طاحنة على مدار 10 أشهر.
المنافسة
من المتوقع أن تستمر المنافسة “الشرسة” التي شهدها الدوري الموسم الماضي، بين مانشستر سيتي وليفربول، للعام الثاني على التوالي، خاصة بعد “البروفة” التي ظهر بها الناديان في مباراة الدرع الخيرية.
ومع إغلاق سوق الانتقالات، يبدو أن توتنهام هوتسبر هو الأقرب لمنافسة الناديين، بعد سلسلة من التعاقدات “القوية”، التي ستعزز تشكيلة وصيف أوروبا.
ولا تزال معالم تشلسي “غير واضحة”، بوجود الأسطورة السابق فرانك لامبارد على رأس الجهاز الفني، بينما لا يبدو ناديي أرسنال ومانشستر يونايتد جاهزين بشكل كاف للمنافسة على اللقب.
أسكاى نيوز