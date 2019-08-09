“بن زايد” و”بن سلمان” و”سلفاكير” و”السيسي” و”آبي أحمد” بالخرطوم الأسبوع المقبل

كشف مصدر رفيع أن الأمين العام للأمم المتحدة سيحضر التوقيع النهائي للاتفاق بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية برفقة عدد من المسؤولين .
وأكد مصدر – فضل حجب اسمه- في حديثه لـ(المجهر) حضور كل من رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد”، ورئيس جنوب السودان “سلفاكير ميارديت”، ورئيس الاتحاد الإفريقي “عبد الفتاح السيسي”، وولي العهد السعودي “محمد بن سلمان”، الأمير “محمد بن زايد”، (السبت المقبل).
وقال المصدر ،إن المجلس العسكري دعا جميع القيادات ورؤساء الدول لحضور التوقيع النهائي.
الخرطوم- فائز عبدالله
المجهر
1 التعليقات
الكوشى
2019/08/10 at 1:05 ص (UTC 2) رابط التعليق
مبز ومبس يزورو بلد ما فيهو حكومة ومضطرب أمنيا وسياسيا ممكن يرسوا دحلان ومشارقة أو ضاحى وطه كل عام وأنتم بخير