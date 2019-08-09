السودان .. البرهان رئيساً للمجلس السيادي وحميدتي نائباً له

كشف عضو المجلس العسكري، الفريق أول صلاح عبدالخالق، يوم الجمعة، أن رئاسة مجلس السيادة للفترة الانتقالية الأولى، سيتولاها الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وسيكون الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائبه في المجلس.
وقال عبدالخالق في حديث صحفي لوكالة “سبوتنيك”، الجمعة، سيتم تعيين بقية الأعضاء الـ(3) من العسكريين، مباشرة من قبل رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول عبدالفتاح البرهان”، وذكر، أنه سيتم الإعلان عن أسماء العسكريين الثلاثة يوم تشكيل مجلس السيادة.
وأكد عبدالخالق، أن العسكريين سينفذون جميع البنود، التي تم الاتفاق عليها خلال الفترة الانتقالية، على رأسها تهيئة البلاد للانتخابات القادمة، إنجاز عملية السلام خلال الـ6 أشهر الأولى للفترة الانتقالية، مشيراً إلى وجود أطراف أخرى وحركات مسلحة، مبيناً أن الأشهر الأولى لأجل عودة النازحين واللاجئين واستيعاب المحاربين بالحركات المسلحة.
وفي ما يتعلق برفض ملاحظات الجبهة الثورية المكونة من الحركات المسلحة والحركة الشعبية، للاتفاقية الدستورية، بسبب عدم تضمين وثيقة أديس أبابا لاتفاقية الإعلان الدستوري، قال عبدالخالق “لا يمكن تضمين وثيقة أديس بين الجبهة الثورية وقوى الحرية والتغيير، لأن الوثيقة الدستورية صغيرة وفترتها قليلة وليس بالإمكان شمل جميع قضايا السلام في الوثيقة الدستورية”.
ونبه عبد الخالق الى أن الوثيقة الدستورية عبارة عن اتفاق سياسي للتشكيل حكومة لفترة انتقالية، وأن موضوع تحقيق السلام مسألة شائكة تحتاج لتفاصيل وفترة طويلة، وتوقع أن تتحقق عملية السلام خلال الـ6 شهور الأولى للفترة الانتقالية، لأن زوال النظام السابق سيحل 90% من مشكلات السودان.
شبكة الشروق + وكالات
3 التعليقات
سودانى مغبووووون
2019/08/10 at 4:19 ص (UTC 2) رابط التعليق
بدت (الوساطه) واللخ
خلو البلد تستقر وتتكون حكومة منتخبه رسميا
وهى تكون مسؤلة عن الواهمبن بإنجازه فى 6شهور..
كما أن الحركات المسلحة ليست أولوية.. فهى لإنزال مكونة من المرتزقة.. ولم يكن لهم اى دور في الوضع الحالى..
سر الختم
2019/08/10 at 7:51 ص (UTC 2) رابط التعليق
يجب أن نستفيد من درس المندسين السودان ليس لعبه في يد الدارفوريين والاجانب التشاديين و الاحباش كي يقرروا مصيرة وعلية يجب مراجعة اوراق الجنسية السودانية
ابو عبدالله
2019/08/10 at 8:53 ص (UTC 2) رابط التعليق
تمام