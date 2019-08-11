الهلال السوداني يقتنص تعادلا ثمينا أمام رايون الرواندي

استهل الهلال السوداني، مشواره ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بتعادل ثمين في ملعب مضيفه رايون سبورت الرواندي، بنتيجة (1-1) ضمن جولة الذهاب بالدور التمهيدي للمسابقة، والتي جرت بين الفريقين يوم الأحد، بالعاصمة الرواندية كيجالي.
ويدين الهلال بتعادله المهم لنجم وسطه نزار حامد، الذي أحرز هدفًا رائعًا في الدقيقة 25، ليعدل النتيجة عقب هدف التقدم لرايون عن طريق الغاني سابرونج مايكل في الدقيقة 19.
وأظهر الفريق الرواندي شكلًا فنيًا منظمًا، لكن الهلال نجح بصلابة رباعي دفاعه، المكون من القائد عبد اللطيف بويا وحسين الجريف، والظهيرين فارس عبد الله والسمؤال ميرغني، إلى جانب ثنائي المحور الشغيل وأبوعاقلة في فرض شخصية الفريق على مدار الشوطين.
وتألق كذلك الحارس يونس الطيب في التقاط العديد من الكرات الخطيرة للفريق الرواندي، ليجعل مهمة الفريق في الإياب سهلة للمرور إلى دور الـ32.
واضاع الهلال في الشوط الثاني فرصتين مؤكدتين عن طريق أطهر الطاهر وولاء الدين موسى في الدقيقتين 68 و71، حيث كانا في مواجهة المرمى من مسافة قريبة.
ولم يستغل لاعبو الهلال الهجمات المرتدة بشكل مثالي، في مواجهة دفاع رايون المرتبك، لينتظر الفريق جولة الإياب، بأم درمان يوم 23 أغسطس / آب الجاري، من أجل حسم التأهل للمرحلة المقبلة.
الخرطوم 11-8-2019(سونا)