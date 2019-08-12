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رياضية

2019/08/12

2019/08/12


فريق أطلع برة يخسر برباعية أمام الأهلي المصري في تمهيدي أبطال أفريقيا



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خسر فريق أطلع برة الجنوب سوداني ، أمام الأهلي المصري بأربعة أهداف دون مقابل، يوم الأحد، في تصفيات الدوري التمهيدي لمسابقة أبطال أفريقيا ، المؤهلة لدور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

واقترب الأهلي المصري من دوري الـ 32 بعد فوزه بأربعة أهداف على ملعب برج العرب.

 

وافتتح التونسي ، علي معلول ، التسجيل في الدقيقة 17 من عمر المباراة ، من ركلة جزاء ، وسجل المغربي وليد أزارو ، هدفين في دقيقة 32 و48 ، فيما اختتم البديل أحمد الشيخ اهداف المباراة مسجلا الهدف الرابع في وقت المحتسب بدل الضائع في الشوط الثاني.

وستقام مباريات جولة الإياب بعد أسبوعين من الآن.

رايدو تمازج

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