فريق أطلع برة يخسر برباعية أمام الأهلي المصري في تمهيدي أبطال أفريقيا

خسر فريق أطلع برة الجنوب سوداني ، أمام الأهلي المصري بأربعة أهداف دون مقابل، يوم الأحد، في تصفيات الدوري التمهيدي لمسابقة أبطال أفريقيا ، المؤهلة لدور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.
واقترب الأهلي المصري من دوري الـ 32 بعد فوزه بأربعة أهداف على ملعب برج العرب.
وافتتح التونسي ، علي معلول ، التسجيل في الدقيقة 17 من عمر المباراة ، من ركلة جزاء ، وسجل المغربي وليد أزارو ، هدفين في دقيقة 32 و48 ، فيما اختتم البديل أحمد الشيخ اهداف المباراة مسجلا الهدف الرابع في وقت المحتسب بدل الضائع في الشوط الثاني.
وستقام مباريات جولة الإياب بعد أسبوعين من الآن.
رايدو تمازج