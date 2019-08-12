الثورية تحصر مطالبها في تضمين اسمها في الوثيقة وحصص المشاركة

كشف نائب رئيس حزب الأمة القومي، القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير، إبراهيم الأمين، يوم الإثنين، أن نقاط الخلاف مع الجبهة الثورية تركزت في غياب اسمها بالوثيقة الدستورية ومطالبتها بمحاصصات في المرحلة الانتقالية.
وأرجع الأمين في حديث لوكالة السودان للأنباء، موقف قوى الحرية في الخصوص، إلى أن المطالب تفتح الباب لبقية حملة السلاح والمقاومة المسلحة لإيراد أسمائهم أيضاً في الوثيقة .
وقال الأمين إن الجبهة الثورية تحدثت عن محاصصات في المرحلة الانتقالية، التي يراد لها أن تكون مرحلة تأسيس للديمقراطية المقبلة في وقت يجب أن تكون الحكومة المرتقبة حكومة برنامج وفق سقف زمني محدد، ولا يكون لديها أية محاصصات بخلاف البرنامج المحدد .
وأكد الأمين أنه رغم احترامهم للوثيقة الدستورية، إلا أنهم على استعداد للأخذ والعطاء مع الإخوة في الجبهة الثورية، قائلاً “لأننا نحفظ لهم مكانتهم كفصيل قاوم النظام السابق ويجب أن يسهم في المرحلة المقبلة .”
الشروق