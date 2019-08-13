الهلال يتعادل مع رايون سبورتس 1/1

خرج الهلال من ملعب رواندا بتعادلٍ ثمين بهدفٍ لكلٍ أمام ريون سبورتس الرواندي في ذهاب تمهيدي أبطال أفريقيا التي جرت الأحد الماضي، ويخوض مباراة الإياب في الخامس والعشرين من شهر أغسطس الجاري.
وسجل هدف فريق رايون سبورتس الرواندي، اللاعب فابريغاس غواني الذي وضع الكرة على يمين حارس المرمى وأفلتت من بين يديه، في حين أحرز هدف الهلال السوداني اللاعب نزار حامد بطريقة رائعة من فوق حارس المرمى، حيث حاول كلا المدربين إجراء التغييرات اللازمة إلا أن نتيجة التعادل ظلت مستمرة بين الطرفين حتى نهاية وقت المباراة.
وكان الكاتب الصحفي راشد فضل قد أعد تقريراً مفصلاً عن الفريق الرواندي نشرته “التحرير” قبل المباراة، حتى يستفيد الهلال من المعلومات الواردة فيه.
التحرير