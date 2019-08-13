أتلتيكو مدريد يكشف عن إصابة دييجو كوستا

أعلن نادى أتلتيكو مدريد الإسبانى عن طبيعة إصابة مهاجمه دييجو كوستا، التى تعرض لها فى مباراة يوفنتوس الودية التى جمعت الطرفين السبت الماضى وانتهت بفوز الروخى بلانكوس 2-1.
أكد أتليتكو مدريد، فى بيان على موقعه الرسمى، عن معاناة كوستا من تمزق فى الفخذ الأيسر، ومن المقرر الإعلان عن تقييم الإصابة ومدة غياب اللاعب خلال الأيام المقبلة.
ولا يزال كوستا يقضى عقوبة إيقافه 8 مباريات فى الليجا، بسبب تصرفاته ضد الحكم جيل مانزانو خلال المواجهة أمام برشلونة الموسم الماضى.
وكشفت تقارير إسبانية اقتراب الدولى الإسبانى رودريجو مورينو مهاجم فريق فالنسيا، من الانضمام إلى أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتعويض المدة التى سيغيبها كوستا عن الفريق.
جدير بالذكر أن أتلتيكو مدريد يفتتح مشواره بالدورى الإسبانى فى الموسم الجديد ضد خيتافى الأحد المقبل على ملعب “واندا ميتروبوليتانو”.
اليوم السابع