تأكيدات بجاهزية ملعب”المدينة الرياضية” بكريمة

أعلن اتحاد كرة القدم المحلي بكريمة عن جاهزية ملعب”المدينة الرياضية” لاستضافة مباراة الأهلي مروي والمريخ الخرطوم في بطولة الدوري الممتاز.
وقال رئيس الاتحاد وليد بعشر في تصريحاتٍ صحفية إنّ كلّ الملاحظات والمطلوبات من قبل لجنة تفتيش الملاعب بالاتحاد العام تمّ تنفيذها وأصبح الملعب جاهزًا يسر الناظرين.
وفي وقتٍ سابق، أشارت مصادر إلى اتجاه الاتحاد العام لتحويل مباراة الأهلي مروي والمريخ الخرطوم لتلعب في استاد دنقلا بدلاً عن”المدينة الرياضية” لعدم الجاهزية.
وأكّد بعشر بحسب تصريحاته أنّ مباراة الأهلي مروي والمريخ الخرطوم ستلعب بـ”المدينة الرياضية” في الثامن عشر من الشهر الجاري.
ويتشدّد اتحاد كرة القدم السوداني تجاه الملاعب التي تستضيف مباريات الدوري الممتاز، وكان قد أبعد عددًا منها في الموسم الماضي بعد معاينتها من قبل لجنة تمّ تكوينها بخصوص الملف.
باج نيوز