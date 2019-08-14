الأخبار > أبرز العناوين > بالصور: ”تويتر” يوثق حساب رجل يدعي أنه وزير خارجية دولة “بير لاند” بين السودان ومصر
الأقسام :

أبرز العناوين, سياسية

2019/08/14

2019/08/14


بالصور: ”تويتر” يوثق حساب رجل يدعي أنه وزير خارجية دولة “بير لاند” بين السودان ومصر



شارك الموضوع :

وثق موقع التواصل الإجتماعي حساب لشخص يدعي أنه وزيراً لخارجية دولة وهمية بين السودان ومصر غير موجودة في الخرط الرسمية تسمى ” بير لاند “، بحسب ما طالع محرر “كوش نيوز”.

وغرد الوزير الذي يدعى “محمد باحارث‏” : نحن نمثل قبائل بير طويل في دولة أسموها بيرلاند، مساحتها ٢٠٦٠ م تحدها جمهورية مصر شمالا و جمهورية السودان جنوب وهذه الخريطة الرسمية للدولة.

مضيفاً بأنهم ‏‎دولة تحت التأسيس، عاصمتها بير طويل مكانها جنوب جمهورية مصر العربية و شمال جمهورية السودان، مساحتها ٢٠٦٠ كيلومتر مربع و سكانها حوال ١٨٠٠ نسمة يقودها ٤ قبائل ساكنة بجوار بعض ليس لديهم هوية او وثائق لأي دولة، يريدون هويات و ماء و كهرباء و اعتراف دولي بهم.

وقال في تغريدة اخرى‏ موقعة بوزير الخارجية: في بيرلاند نحن نحترم سكاننا من القبائل المسلمة والقبائل المسيحية و نحترم حرية الأديان.

لن نفرض على سكان بير طويل ديانة محددة، بل سنتحرم السلام و الإتفاق الذي بينهم، و حتى اليوم لم تشهد المنطقة اي مشاحنات او قتال بسبب الاحترام القائم بينهم.

ولم تعلق أي جهة رسمية من السودان او مصر على هذا الإدعاء.
الخرطوم ( كوش نيوز)

شارك الموضوع :

 

طباعة خبر

  0

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.