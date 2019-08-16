الهلال يفوز على الرابطة كوستي

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رياضية
2019/08/16
2019/08/16
حقق الهلال الفوز على الرابطة كوستي بهدفٍ دون مقابل في المباراة التي جرت مساء اليوم”الجمعة” ضمن المرحلة الأولى من منافسة الدوري الممتاز.
وأحرز هدف اللقاء الوحيد اللاعب صهيب الثعلب.
ووضع”الأزرق” أوّل ثلاث نقاط في رصيده.
باج نيوز
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