تطورات جديدة في محاكمة “البشير”.. ومحاميه يكشف عن التهمة الموجهة إليه!

أكد ممثل هيئة الدفاع السودانية تأجيل محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير من يوم السبت 17 إلى يوم الاثنين القادم 19 أغسطس الجاري”، في التهم الموجهة إليه، المتعلقة بقضية التعامل بالنقد الأجنبي.
ووفقاً لوكالة “سبوتنيك”، أوضح المحامي محمد الحسن الأمين، أن “جلسة محاكمة البشير ستكون علنية لوسائل الإعلام والصحافة”.
وذكر أنه “تم تغير مقر محاكمة البشير التي كانت بمحكمة الأراضي بالخرطوم إلى مقر معهد التدريب القضائي بالخرطوم وذلك حسب التوجيهات الأمنية للجهات المختصة”.
وأعلن القضاء السوداني، نهاية الشهر الماضي، تأجيل محاكمة البشير إلى 17 أغسطس/ آب، لتخلفه عن الحضور. وقال أحمد إبراهيم الطاهر رئيس هيئة الدفاع عن البشير، بأن التأجيل تم “بسبب عدم حضور البشير إلى مقر المحكمة لدواع أمنية”.
وأوضح الطاهر، في تصريحاته للصحفيين، أن “هناك تهمة واحدة موجهة ضد البشير، هي عبارة عن أموال وجدت في مقر الضيافة، وهي منحة من إحدى الدول غير مدرجة في الميزانية”.
وكانت النيابة قد وجهت للبشير تهماً تتعلق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام عقب العثور على نحو 113 مليون دولار في منزله. وقال رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إن “فريقا مشتركا من القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن، تحت إشراف النيابة العامة، قام بتفتيش بيت رئيس الجمهورية السابق البشير ووجد 7 ملايين يورو، إضافة إلى 350 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني”.
صحيفة المرصد