بايرن ميونيخ يضم كوتينيو من البرسا

توصل برشلونة إلى اتفاق مع بايرن ميونيخ من أجل ضم البرازيلي فيليبي كوتينيو، بحسب تقارير إعلامية إسبانية.
وأكد راديو “راك1” الكتالوني، أن الاتفاق بين الجانبين تم وأن البرازيلي الدولي سينتقل إلى “أليانز أرينا” بعقد إعارة لمدة موسم واحد مع خيار الشراء.
واستبعد كوتينيو من تشكيلة الفريق الكتالوني الذي سيواجه الليلة أتلتيك بلباو في افتتاح الموسم الجديد من الليغا الإسبانية.
وسرت شائعات أن كوتينيو سيستخدم باعتباره جزءا أصيلا من صفقة محتملة تنقل مواطنه نيمار إلى الكامب نو.
يذكر أن كوتينيو عانى الأمَرّين للتأقلم في برشلونة ولم يقنع المدرب إرنستو فالفيردي ليكون لاعبا أساسيا دائما في خياراته.
وقال غييرمو أمور مدير العلاقات المؤسسية في برشلونة للصحفيين “يمكن أن نؤكد أننا توصلنا إلى اتفاق مع بايرن ميونيخ لإعارة كوتينيو”.
وانتقل كوتينيو (27 عاما)، المنضم إلى برشلونة من ليفربول في يناير كانون الثاني 2018 مقابل 120 مليون يورو إضافة إلى 45 مليون يورو حوافز في صفقة قياسية للنادي الكتالوني.
وشارك كوتينيو -الذي سيصبح خامس تعاقد يجريه المدرب نيكو كوفاتش في الموسم الجديد- في 75 مباراة بقميص البلوغرانا سجل فيها 21 هدفا.
الجزيرة