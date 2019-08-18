لبات: عقد قمتين افريقيتين بالمملكة السعودية ستتخذان قرارات حاسمة بشأن السودان

كشف بروفسير محمد الحسن لبات رئيس الوساطة الافريقية المشتركة عن قمتين افريقيتين سيتم عقدهما بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة القادمة. مبينا ان القمتين ستتخذان قرارات حاسمة بشأن السودان .
وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقده بقاعة. الصداقة علي هامش حفل توقيع وثائق الفترة الانتقالية ان الاتحاد الافريقي سيبذل قصاري جهده للدفاع عن السودان في المحافل الاقليمية والدولية للمساهمة في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وإعفاء ديون السودان الخارجية مبينا ان الحكومة المدنية القادمة سيقع عليها عبء كبير في قيادة التواصل مع المجتمع الدولي والاقليمي من أجل بلوغ الغايات المنشودة .
الخرطوم في 17-8-2019م (سونا)