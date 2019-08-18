راموس يحقق رقما مميزا بعد فوز ريال مدريد أمام سلتا فيجو

نجح قائد ريال مدريد الإسباني، فى تحقيق رقما مميزا خلال مباراة الفريق ضد سلتا فيجو فى انطلاق مباريات الجولة الأولى للدورى الاسبانى التى فاز بها الفريق 3-1 .
وذكر الموقع الرسمي للنادي الملكى، أن راموس نجح في معادلة رصيد أسطورة النادي باكو خينتو راموس برصيد 283 انتصارا في الليجا مع ريال مدريد، وأصبح يحتل المركز الرابع في قائمة المدريديستا الذين حققوا أكبر عدد من الانتصارات في الليجا.
واحتاج راموس إلى خوض 420 مباراة لتحقيق 283 فوزاً في الليجا، في حين خاض خينتو 427 مباراة لتحقيق ذلك العدد من الانتصارات. ويتقدمهما في الترتيب سانشيس (312)، راؤول (327) وكاسياس (334).
وتعتبر هذه هي النسخة الـ15 من الدورى التى يبدأها راموس مع مدريد، على مدار مسيرته مع النادي الملكى.
صحيفة اليوم السابع