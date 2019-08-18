فيديو: انصاف فتحي تطير إلى كندا .. وانتقاد لظهورها بالحجاب في دويتو طرب

كشفت المطربة انصاف فتحي عن جولة فنية ستقوم بها خلال الأيام القليلة القادمة حيث تلتقي بالجالية السودانية بكندا وذلك استجابة لدعوة وصلتها من إحدى الجامعات الكندية.
واوضحت انصاف خلال حديثها لبرنامج (دويتو طرب) بصحبة الفنان حسن شرف الدين بان الالبوم الذي تم تدشينه ويحمل ذات العنوان يعد أولى تجاربها في مجال الإنتاج الغنائي عبر شركتها الخاصة .
رواد مواقع التواصل الاجتماعي أشادوا بتجربة الدويتو معبرين عن اعجابهم الكبير بالتجربة حيث قال أحد المعلقين:(إنصاف بسم الله ماشاء الله عليك صوتك جميل بتعملي فى حاجات حلوه أنتي عندك أحساس عالٍ وفى نفس الوقت بسيطة فى استايلك الجميل) وقال آخر:(مبروك الشعب السوداني تسلمي أستاذة انصاف انا معجب بيك اكتر فنانه بسمع ليها) بينما أشار معلق إلى الحجاب الذي ظهرت به بأنه كان خصماً عليها مؤكداً تميزها في الأداء حيث قال: (غنايه لكن حجاب مع الطرب دا خصم منك كتير بلا عقد معاك).
الخرطوم (كوش نيوز)