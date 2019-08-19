البشير: حصلت على 25 مليون دولار من ولي عهد السعودية لصرفها كتبرعات وهبات للمحتاجين

حصرياً.. خبايا ما دار في محاكمة رئيس السودان السابق عمر البشير
تفاصيل محاكمة البشير التي دارت صباح اليوم في العاصمة الخرطوم، والتي وجهت إليه المحكمة خلالها تهماً متعلقة بالفساد.
ووصل البشير إلى مقر المحكمة بمعهد التدريب القضائي شرق العاصمة الخرطوم في تمام التاسعة و47 دقيقة بتوقيت الخرطوم على متن سيارة دفع رباعي لاندكروزر مظللة بالكامل.
وأمام سيارته ثلاث سيارات وخلفها ثلاث سيارات أخري تتبعلقوات الدعم السريع ومحملة بالأسلحة الثقيلة “الدوشكا والأربجي”.
تعزيزات أمنية
مقر المحكمة محاط بأكثر من 30 سيارة مسلحة بأسلحة ثقيلة تتبع للدعم السريع، وسيارات الشرطة تغلق كل الطرق المؤدية إلى مقر المحكمة، منعت السلطات الأمنية الصحفيين من حملة الكاميرات التصوير، كما منع الصحفيون الذين تمكنوا من دخول قاعة المحكمة بحمل هواتفهم.
عند وصول سيارة البشير والسيارات التى تحرسه، ترجل البشير من السيارة المظللة وهو يرتدي الزي القومي السوداني الجلباب والعمة.
عند دخوله قاعة المحكمة استقبله أفراد من أسرته بالتكبير فرد هو بتكبير مماثل ملوحاً بيده وابتسم وجلس فى قفص حديدي يحيط به 7 ضباط من القوات المسلحة والدعم السريع والشرطة.
البشير محاط بتعزيزات أمنية كثيفة داخل قفص الاتهام
بدأت جلسة محاكمة البشير وسأله القاضي ووقف على قدميه متوكئاً عصاه ما أسمك فرد ” عمر حسن أحمد البشير.
وواصل القاضي : المهنة؟
فرد البشير: رئيس سابق
وسأله القاضي : السكن؟
فرد البشير: سابقاً بيت الضيافة وحالياً سجن كوبر
ثم جلس البشير على الكرسي بالقفص الحديدي.
وعند تلاوة المتحري لأقواله وقف البشير مجدداً.
وقال المتحري : ” المتهم فى أقواله بشأن المبالغ المالية التى عثر عليها بمنزله ببيت الضيافة وهي مبلغ 7 ملايين يورو، قال إنه متبقى مبلغ 25 مليون دولار حصل عليه من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ليصرفها كتبرعات وهبات للمحتاجين”.
وأضاف المتحري” البشير قال إن ولى العهد السعودي عند منحه المبلغ قال له إنهم محتاجين يصرفوا أموال خارج الميزانية للتبرعات والهبات والخدمات الصحية والتعليمية”.
وبحسب المتحري “أفاد البشير أنه تلقى فى وقت سابق مبلغى 35 مليون دولار و30 مليون من العاهل السعودي السابق الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز، كما تسلم ظرف من الرئيس الإماراتي خليفة بن زايد وجد داخله شيكاً بمبلغ مليون دولار، وكل هذه المبالغ يتم صرفها فى التبرعات والهبات والخدمات الصحية والتعليمية”.
وعقب الجلسة أبلغ الصحفيين المحامي معاوية خضر أنه سيقدم طلباً لإعادة ملف قضية الرئيس لمخلوع عمر البشير إلى النيابة، ليتضمن كل جرائم القتل والجرائم الأخرى التي ارتكبت خلال 30 عاماً من حكم البشير.
الصحفية
أماني ايلا
2 التعليقات
مصعب صالح
2019/08/19 at 11:53 م (UTC 2) رابط التعليق
الله لا يرحمك لا حي ولا ميت انت واخوانك ونسوانك وكل الكيزان الضيعوا البلد وكل من ناصرهم وعاونهم
الزعيم
2019/08/19 at 11:54 م (UTC 2) رابط التعليق
هذا الرجل كان رئيس السودان يوما ما وكان رمز الدوله….ارحموا عزيز قوم ذل….ولا تدري نفس من حكام اليوم ان يمروا بنفس الموقف…القنوات الخارجيه شبعت ضحك وتريقه وتشفي من مواطن سوداني……حاكماهو بالعدل وياخذ ع حسب جريمتو لكن نشر الغسيل الوسخ عار للبلاد قبل ان يكون عار عليه…