اعلان أسماء اعضاء مجلس السيادة من قبل قوى التغيير ومن بينهم محمد التعايشي

صرح نائب الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني نور الدين صلاح الدين ، بأسماء الأعضاء المرشحين من قوي إعلان الحرية والتغيير لمنصب عضوية المجلس السيادي ، بعد إنتهاء الإجتماع المطول بدار حزب الأمة القومي والذي إنتهي في ساعات الصباح الأولي من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ ، مع تمنياته لهم بالتوفيق ، قائلا في تغريدة علي حسابه في تويتر :-
تم اعتماد الاسماء ادناه لمجلس السيادة:
– حسن شيخ ادريس
– عايشة موسى
– محمد الفكي
– صديق تاور
– محمد التعايشي
نتمنى لهم التوفيق في حقبة مهمة في تاريخنا الوطني ..
بالتأكيد سنكون لهم دعماً وسنداً كبيرين
إعلام حزب المؤتمر السوداني