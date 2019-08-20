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أبرز العناوين, سياسية

2019/08/20

2019/08/20


اعلان أسماء اعضاء مجلس السيادة من قبل قوى التغيير ومن بينهم محمد التعايشي



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صرح نائب الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني نور الدين صلاح الدين ، بأسماء الأعضاء المرشحين من قوي إعلان الحرية والتغيير لمنصب عضوية المجلس السيادي ، بعد إنتهاء الإجتماع المطول بدار حزب الأمة القومي والذي إنتهي في ساعات الصباح الأولي من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ ، مع تمنياته لهم بالتوفيق ، قائلا في تغريدة علي حسابه في تويتر :-

‏تم اعتماد الاسماء ادناه لمجلس السيادة:
– حسن شيخ ادريس
– عايشة موسى
– محمد الفكي
– صديق تاور
– محمد التعايشي

نتمنى لهم التوفيق في حقبة مهمة في تاريخنا الوطني ..
بالتأكيد سنكون لهم دعماً وسنداً كبيرين

إعلام حزب المؤتمر السوداني

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