صلاح يكشف أسرار خلافاته مع الاتحاد المصري وتحرش وردة

تحدث النجم المصري محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول الإنكليزي والفراعنة، عن أسباب خروج منتخب بلاده من الدور ثمن النهائي ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي استطاع منتخب “محاربي الصحراء” الفوز بها بعد التغلب في النهائية على السنغال بهدفٍ نظيف سجله المهاجم بغداد بونجاح.
ونقلت شبكة “سي إن إن” الأميركية عن محمد صلاح، الذي كشف عن خلافاته مع اتحاد الكرة ببلاده، بقوله: “لقد كنت أفكر مع مسؤولي الاتحاد، الأمر كان شبيهاً بالمنافسة بيننا، ومن الفائز؟ بالنسبة لي، لن أكون فائزاً أبداً لأنني لاعب، لذلك عندما كنت أتحدث عن شيء كان عليهم أن يعلموا أنني أقول ذلك لأنني أريد أن أكون سعيداً”.
وعن المعسكر واتهاماته بالفوضى، قال صلاح: “وصول الجماهير إلى فندق اللاعبين كان غير طبيعي، عندما كنا في يوم الراحة ظللت حبيساً بغرفتي حتى التاسعة والنصف مساءً، وعندما حاولت النزول لساحة الفندق كان معي 200 شخص، ووقتها تحدثت عن الأمر مع المسؤولين قالوا لي لماذا تشتكي؟!، فأجبت: أشتكي لأنني إنسان، أريد أن أكون مع اللاعبين، والجلوس والاستمتاع بحياتي، نحن نحب بعضنا كلاعبين ونريد أن نلهو قليلاً خلال وقت الراحة”.
وأضاف مهاجم ليفربول الإنكليزي: “بالتأكيد، لم يكن لي دور بعودة عمرو وردة إلى المنتخب المصري، أنا لست قائد الفريق أو المدير الفني، صدقوني لو كنت بهذه القوة لغيرت الكثير من الأشياء في الفريق، وما قصدت أن أقوله أثناء مشكلة وردة هو أن هذه الأمور حدثت في السابق، والتحرش الجنسي بوجه عام ما زال يحدث”.
وختم النجم المصري محمد صلاح مهاجم الفراعنة حديثه بقوله: “يجب على عمرو وردة أن يحصل على العلاج أو إعادة التأهيل، لكي يتأكد من أن مثل هذه الأمور لن تحدث مجدداً معه”.
العربي الجديد