خسائر بملايين الدولارات لمصدري الماشية إلى السعودية

كشف مصدرو المواشي إلى المملكة العربية السعودية عن خسائر تقدر بملايين الدولارات جراء تأخر دخول نحو 6 بواخر محملة بالأضاحي والهدي للمملكة.
وقال المصدرون إن السلطات السعوديه احتجزت البواخر لأكثر من أسبوع رغم اكتمال جميع الإجراءات الصحية والبيطرية ما أدى إلى نفوق أكثر من 25 ألف رأس من الماشية وتكبد المصدرين خسائر مالية ضخمة.
وطالب المصدرون السلطات السودانيه بمخاطبة السلطات السعودية لتعويضهم عن الخسائر وتكوين لجنة تحقيق لتوضيح تأخر إفراغ البواخر السودانية وحماية الصادرات السودانية.
وقال مقرر شعبة الماشية السابق خالد وافي لـ(السوداني) إن عملية تفريغ البواخر تأخرت لأكثر من أسبوع دون الحصول على الماء والغذاء ما أدى إلى نفوق الآلاف منها، مؤكداً تضرر أكثر من 15 مصدراً من عملية تأخر إفراغ البواخر.
الخرطوم: ابتهاج متوكل
صحيفة السوداني