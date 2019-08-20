الهلال ينشد الانتصار خارج الديار في مُواجهة الوصل

يبحث هلال السودان عن بدايةٍ قَويةٍ لمشواره العربي حينما يحل في تمام الخامسة والربع من مساء اليوم ضيفاً على الوصل الإماراتي في مُواجهة يستضيفها ملعب زعبيل بدبي لحساب ذهاب الدور الأول من مُسابقة محمد السادس للأندية العربية الأبطال.. وكَانت بعثة فريق كرة القدم بالهلال حطّت رحالها مُبكِّراً بالإمارات، حيث أجرى الفريق أربعة تدريبات،
ثلاثة منها بالملعب الفرعي لنادي الوصل والأخير بمسرح المُباراة، ووضح من خلال التّدريبات تركيز المدير الفني التُّونسي نبيل الكوكي على ذات العناصر التي دَفَعَ بها في مُباراة الذهاب الأفريقية أمام رايون سبورت الرواندي لحساب ذهاب الدور الأول من دوري أبطال أفريقيا والمُكوّنة من يونس الطيب في حراسة المرمى والرباعي السمؤال ميرغني، حسين الجريف، عبد اللطيف بويا وفارس عبد الله في الخط الخلفي إلى جانب الثلاثي نصر الدين الشغيل، أبو عاقلة عبد الله ونزار حامد في وسط الملعب وأطهر الطاهر، وليد الشعلة وولاء الدين في المُقدِّمة مع إمكانية مُشاركة الجزائري بولعويدات منذ البداية على حساب ولاء الدين.
بالمُقابل، يراهن الفريق الإماراتي على كتيبة مُدجّجة بالنجوم الأجانب بقيادة الخماسي البرازيلي فابيو ليما، ويلتون سواريز، ناثان فيليبي، ماتيوس دا سيلفا ولوكاس جلفاو، إلى جانب المهاجم الأرجنتيني خواكين بيريز وصانع الألعاب الإكوادوري فيرناندو غايبور.
الصيحة