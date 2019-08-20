السودان .. مرسوم دستوري بتعيين مجلس السيادة والبرهان رئيساً

أعلن الفريق الركن شمس الدين كباشي رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي مساء الثلاثاء بالقصر الجمهوري أن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس أصدر مرسوما دستوريا بتعيين مجلس السيادة من الآتية أسماؤهم:
الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبدالرحمن/ رئيساً لمجلس السيادة.
الفريق أول محمد حمدان دقلو/ عضواً.
الفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم/ عضواً.
الفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا/ عضواً.
اللواء الركن مهندس/ إبراهيم جابر كريم/ عضواً.
الأستاذ/ حسن محمد إدريس قاضي/ عضواً.
د. الصديق تاور كافي/ عضواً.
الأستاذ / محمد الفكي سليمان/ عضواً.
الأستاذ/ محمد حسن عثمان التعايشي/ عضواً.
الأستاذة/ عائشة موسى سعيد/ عضواً .
الأستاذة/ رجاء نيكولا عيسى عبد المسيح/ عضواً.
الخرطوم 20-8-2019 (سونا)
1 التعليقات
فيصل الغالى
2019/08/21 at 7:59 م (UTC 2) رابط التعليق
مجلس باهت لا طعم ولا لون ولا رائحة له ، أحزاب جماعة الحرية والتغيير خدعت الشعب السودانى وقبلهم خدعت الشباب الذين ضحوا بدمائهم وعرقهم ودموعهم وكانوا وقوداً لتلك الثورة التي اختطفتها تلك الأحزاب وحورتها ودورتها لمصالحها الحزبية كالعادة وكما تم وجرى في إنتفاضات وثورات أكتوبر 64 وأبريل 85 حيث كانت المحاصصات والمناطقية هي سيدة الموقف حيث أن تلك الأحزاب أتت بما كانت تُعير به النظام السابق ، تلك الأحزاب نكث عن وعودها للشعب وللشباب بالذات وقامت بتعيين كوادرها في مجلس السيادة ولم تفى بما تعهدت به بأن تكون الفترة الإنتقاية خاليه من الأحزاب والحزبية والمناطقية والمحاصصاتية وأن يدير تلك المرحلة المستقلون والغير منتمين لتلك الأحزاب !