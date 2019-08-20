هيئة الطرق والجسور: لم نتسلم طريق بارا

كشف المهندس مستشار جعفر حسن آدم الأمين العام للهيئة القومية للطرق والجسور أن القطاع الثاني من طريق الصادرات أم درمان بارا الذي تضرر بالسيول لم تستلمه الهيئة .
وقال المدير العام للهيئة القومية الطرق والجسور في تصريح لـ(سونا) إن السودان في حاجة إلى تعلّم ثقافة الثقة في مؤسساتنا المهنية وأبان أن كلفة الطريق بلغت 35 مليون دولار.
وأكد جعفر أن الطريق لا يزال تحت التشييد وأشار إلى أن السيول الأخيرة كارثية لكنها تُعد جزءاً من التصميم .
وقال جعفر الطرق لا تُصمّم على الأجواء الكارثية وإنشاء المزلقانات إحدى الحلول المتاحة .
وأوضح المدير العام للهيئة القومية للطرق والجسور أن الطريق وجد إشادة كبيرة من مستخدميه في الفترة التي سبقت التغير المناخي في المنطقة، إلا أنه لم يسلم من سهام النقد والتشكيك في الخبرات الوطنية التي قامت بتشييده .